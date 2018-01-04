تمثال جديد لكريستيانو رونالدو لكن من الجليد (صور)

يبدو أن قصة كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات مع التماثيل لن تنتهي قريبًا إذ بعد تمثال بدا سيئًا وضع له في مطار ماديرا مسقط رأسه في البرتغال أقامت روسيا تمثالًا له من الجليد.

وبما أن العاصمة الروسية موسكو بدأت العد التنازلي لاستضافة كأس العالم في يونيو/حزيران المقبل فقد شيّدت تمثالًا لرونالدو.

وانضم تمثال رونالدو إلى مجموعة سيتم عرضها في مهرجان النحت السنوي بوبيدي بارك في بوكلونايا.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تشييد بعض الخيام لبلدان من المحتمل أن تنافس على لقب مونديال روسيا مثل إسبانيا والبرتغال.

ويمر رونالدو، الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بأسوأ موسم له في الدوري الإسباني خلال تسع سنوات حيث سجل أربعة أهداف فقط في البطولة حتى الآن.

لكنه يظل أفضل لاعب في العالم في تتويجه بالكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول” وجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي (الفيفا).