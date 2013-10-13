لاعب إسرائيلي يستفز رونالدو لركله

لشبونة - واجه ثاني أفضل لاعب في العالم استفزازاً واضحاً من قبل لاعب إسرائيلي الذي تعمد استخدام الخشونة والعنف خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 بين منتخبي البرتغال وإسرائيل.

وانفلتت أعصاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة منتخب بلاده أمام "إسرائيل" في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في البرازيل، وحاول الاعتداء على مدافع إسرائيلي.

وظهر رونالدو وهو يحاول ركل مدافع إسرائيلي استخدم الخشونة ضده في كرة مشتركة، وواصل ذلك حتى بعد تخلي نجم ريال مدريد عن الكرة خلال الشوط الأول من اللقاء.

وعانى النجم البرتغالي من صعوبة كبيرة في الوصول لمرمى المنتخب الإسرائيلي بسبب الرقابة اللصيقة التي فُرضت عليه، دون أن يتوانى لاعبو الفريق المنافس في استخدام الطرق الشرعية وغير الشرعية لوضع حد لخطورته.

وحصل "رونالدو" على بطاقة صفراء في أواخر المباراة ليغيب بالتالي عن المباراة القادمة لمنتخب بلاده في التصفيات، كما حصل زميله في ريال مدريد بيبي على بطاقة أخرى، ليغيب أيضاً عن المباراة.

يذكر أن المنتخب البرتغالي تعثر أمام نظيره الإسرائيلي، بعدما تعادل على أرضه 1-1 في إطار منافسات الجولة التاسعة من المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل، وتقدمت البرتغال عن طريق ريكاردو كوستا، قبل أن يتعادل الضيوف من خطأ فادح من حارس المرمى روي باتريشيو الذي مرر الكرة للمهاجم الإسرائيلي بن باساط بالخطأ ليضعها في المرمى.