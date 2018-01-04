زيدان يستغني عن بنزيما وهذه قائمة المرشحين لخلافته في ريال مدريد

يبدو أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، توصل إلى قناعة بضرورة التخلي عن مواطنه كريم بنزيما، الذي يقود خط هجوم ريال مدريد.

ويتعرض زيدان لضغوط؛ مع تمسكه ببنزيما، رغم تراجع مستواه وعدد أهدافه بشكل كبير؛ وهو ما أثر سلبًا على نتائج ريال مدريد، في النصف الأول من الموسم الحالي.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الخميس، أن زيدان اقتنع بضرورة التعاقد مع مهاجمين في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، بعد أن أكد مرارًا اكتفاءه باللاعبين الموجودين حاليًا، رغم بيع لاعبين مهمين الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة، أن زيدان أصبح منفتحًا على فكرة ضم مهاجم جديد، خاصة إذا أُتيحت الفرصة لريال مدريد، للتعاقد مع مهاجم يمكنه المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان، المرشح الأبرز لقيادة هجوم الفريق الملكي، إضافة إلى التشيلي أليكسيس سانشيز.

لكن الصحيفة أوضحت، أن التكلفة العالية لإيكاردي؛ قد تحول دون إتمام الصفقة، التي قد تكلف 100 مليون يورو.