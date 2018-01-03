دييغو كوستا يسجل في عودة مظفرة له مع أتليتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

استمتع دييغو كوستا بعودته للعب مع أتليتيكو مدريد وسجل هدفًا بعد ست دقائق من نزوله بديلًا في الفوز 4-صفر على ييدا اسبورتيو في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الأربعاء رغم أنه بدا مصابًا في الركبة.

وانقض كوستا على تمريرة خوانفران المنخفضة ليهز الشباك في الدقيقة 69 مضيفًا الهدف الثالث لفريقه في مباراة ذهاب دور 16 أمام المنافس المنتمي للدرجة الثالثة.

لكنه أصيب بعد الهدف مباشرة وخضع للعلاج قبل أن يستأنف اللعب وأكمل المباراة.

وضع دييغو غودين أتليتيكو في المقدمة من ضربة رأس في الدقيقة 33 ثم ضاعف فرناندو توريس التقدم بينما اختتم أنطوان جريزمان الرباعية من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد وقت قصير من طرد مارك تريس مدافع ييدا.

وبات أتليتيكو على أعتاب دور الثمانية إذ يخوض لقاء الإياب في ملعبه واندا متروبوليتانو يوم الثلاثاء المقبل.

وأكمل كوستا انتقاله من تشيلسي إلى ناديه السابق أتليتيكو مقابل 57 مليون جنيه استرليني (77 مليون دولار) في سبتمبر أيلول الماضي وكان ترك أتليتيكو بعد التتويج بالدوري المحلي في 2014.

لكنه لم يشارك مع أتليتيكو حتى بدء العام الجديد 2018 بعد انتهاء عقوبة منع النادي من تسجيل لاعبين جدد.

وهذا الهدف الأول لكوستا مع أتليتيكو منذ هز شباك تشيلسي في أبريل نيسان 2014.