فالفيردي يعلق على مفاوضات كوتينيو ومستقبل أومتيتي

أشاد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالبرازيلي فيليب كوتينيو لكنه أكد في الوقت ذاته باهتمامه بما لديه من لاعبين حاليين في الفريق.

وزادت التكهنات بشأن انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة بعد فتح باب الانتقالات الشتوية قبل يومين خاصة وأن النادي الكتالوني كان حريصًا على ضم الدولي البرازيلي الصيف الماضي لكن ناديه الإنجليزي رفض الاستغناء عنه.

وأفادت تقارير إنجليزية بأن ليفربول على استعداد لفتح باب المفاوضات مع النادي الكتالوني بشأن هذه الصفقة التي قد تصل إلى 133 مليون جنيه إسترليني.

وقال فالفيردي تعليقًا على ما يتردّد بخصوص انضمام كوتينيو “إنه لاعب في فريق آخر لكنه بالطبع لاعب رائع.. “أنا لا أعرف ما سيحدث، لكني معجب بما لدي من لاعبين”.

وسيعود إلى برشلونة المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي بعد غيابه عن الملاعب لمدة نحو أربعة شهور للإصابة وقد يشارك أمام سيلتا فيغو في ذهاب دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا.

وعن مستقبل المدافع الفرنسي صمويل أومتيتي مع الفريق قال فالفيردي “أومتيتي لاعب رائع ونأمل أن يبقى في برشلونة سنوات عديدة”.

ويتردد أن مانشستر يونايتد وعدة أندية أخرى تريد التعاقد مع الدولي الفرنسي الذي تألق بين صفوف برشلونة خلال العام الماضي.