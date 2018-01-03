فيديو يفسر الجدل حول تصرف فيكتور فالديز حارس نادي برشلونة السابق (شاهد)

أغلق فيكتور فالديز الحارس الأسطوري لفريق برشلونة صفحاته على المواقع الاجتماعية “إنستغرام” و “تويتر” مطفئًا الأنوار حسب تعبيره على مسيرته في عالم كرة القدم بشكل نهائي.

وقبل إغلاق صفحاته كان قد نشر صورة كتب عليها ” شكرًا على كل شيء ” ثم بعدها قام بحذف كل الصور والتعليقات من الصفحتين.

وجاء قرار حارس برشلونة السابق بعدما أنهى مسيرته في كرة القدم نهاية الموسم الماضي عن عمر ناهز 35 سنة.

وقال فالديز في حوار سابق مع القناة الكولومبية:”حين تطفأ الأنوار، سآخد فترة عطلة ثم سأهتم بأطفالي، حين تطفأ الأنوار سيكون من الصعب أن تجدونني”.

وأنهى فالديز مسيرته مع برشلونة صيف 2014 وكان مصابًا في الركبة حيث عولج في أوغسبورغ بألمانيا وسط إهمال من إدارة النادي الكتالوني.

وانتقل بعدها لمانشستر يونايتد حيث واجه مشاكل مع المدرب الهولندي لويس فان غال ثم رحل معارًا نحو ستاندار دولييج وأنهى مسيرته في فريق ميدلزبرة الإنجليزي.

وفاز فالديز بـ21 لقبًا رفقة برشلونة أبرزها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولعب 535 لقاء وفاز أيضًا بكأس بلجيكا رفقة ستاندار دولييج.

ولم يكن فالديز محظوظًا في منتخب إسبانيا لكونه جاء في فترة إيكر كاسياس وكان بديله الأول طيلة عدة سنوات وتوّج بكاس العالم 2010 وأمم أوروبا 2012 .

والفيديو التالي من حديث سابق لفالديز يتحدث بحسرة عن حالته وقت الإصابة، ورغبته في الابتعاد ليعيش في عزلة، حينما يعتزل كرة القدم وتنحسر عنه الأضواء.

ويدحض الفيديو إشاعات انتحار اللاعب التي انتشرت كالنار في الهشيم خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تؤكد نية اللاعب اعتزال الحياة العامة، وليس الانتحار.

ولم يشعر فالديز الذي يعتبره عشاق برشلونة أحد أساطير الفريق بالاهتمام من إدارة فريقه السابق رغم كونه غادر الفريق مصابًا في ركبته أدّت لفشل صفقة انتقاله لموناكو الذي تراجع عن الاتفاق المبدئي مع الحارس الدولي الإسباني السابق صيف 2014.

وكان عدة لاعبين ينتظرون أن تضغط إدارة برشلونة وتقدم عقدًا للحارس بعد فشل صفقة انتقاله وإصابته في الركبة، لكنها تركته وحيدًا يواجه مصيره ولولا الهولندي لويس فان غال الذي كان يدرّب مانشستر يونايتد لما وجد فريقًا يضمّه.

وبعد خلافه مع فان غال وجد المدرب المساعد السابق للبرتغالي جوزيه مورينيو ومدافع ريال مدريد السابق كارانكا الذي منحه فرصة اللعب مجددًا حين كان مدربًا لفريق ميدلزبرة، وأبعد عن الفريق بعد إقالة المدرب الإسباني.

ورغم إعلانه الاعتزال صيف 2017 لم تتحرّك إدارة برشلونة باتجاه حارسها الأسطوري ولم تعرض عليه أي منصب في الفريق كما تم تجاهله بشكل نهائي.

وتحدثت عدة شائعات عن شعوره بالاكتئاب ورغبته في الانتحار لكن صحف إسبانيا وكاتالونيا ” ماركا ” و ” سبورت ” أكدتا أن اللاعب فضّل الابتعاد عن عالم كرة القدم بعد شعوره بالجحود من طرف من قدّم لهم الكثير على أرضية الملاعب، وفضّل الاهتمام بمشاريعه الخاصة وعائلته الصغيرة.

ووجد فالديز دعما من عدة نجوم، خارج برشلونة حيث كتب سيرجيو أسينخو حارس فياريال على صفحته على بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :”حارس مرمى بكثير من القيم والصفات التي لا تعد ولا تحصى كشخص وكرياضي، شكرا على كل شيء فالديز.”