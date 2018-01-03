نادي برشلونة يتفوق على ريال مدريد في عائدات النقل التلفزيوني في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن جدول توزيع عائدات النقل التلفزيوني لموسم 2016-2017 على فرق الدرجتين الأولى والثانية.

ووزعت الرابطة مبلغًا وصل إلى 1387،5 مليون يورو منها 1246،7 مليون يورو لفرق الدرجة الأولى و140،8 مليون يورو لفرق الدرجة الثانية.

ورغم كون ريال مدريد توج بلقب الليغا الموسم الماضي، لكن فريق برشلونة حصل على أعلى مبلغ من العائدات وبلغ 146،2 مليون يورو بفارق 6،5 مليون يورو عن ريال مدريد الذي توصل ب140،1 مليون يورو.

وأكد أتلتيكو مدريد صعوده في قائمة الفرق الأقوى في إسبانيا وحل ثالثًا بمبلغ 99،2 مليون يورو، فيما حل أتلتيك بلباو رابعًا بمبلغ 71 مليون يورو وفالنسيا خامسًا بمبلغ 67،6 مليون يورو وإشبيلية سادسًا بمبلغ 65،9 مليون يورو.

ورغم محافظتها على مكان في دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي، حصل فريقا ليغانيس وديبورتيفو ألافيس على أقل مبلغ بين فرق الدوري الإسباني الموسم الماضي بمبلغ 39،3 مليون يورو.