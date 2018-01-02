نادي برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا بشأن ديمبلي

تلقى الفرنسي عثمان ديمبلي خبرًا سعيدًا، اليوم الثلاثاء، بعد حصوله على الضوء الأخضر من الفريق الطبي لبرشلونة، متصدر الدوري الإسباني، للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل دام نحو أربعة شهور.

وبات المهاجم الفرنسي القادم من بروسيا دورتموند الألماني الصيف الماضي جاهزاً للمشاركة في مباريات الفريق، وهو الذي أبعدته إصابة عضلیة عن أجواء المنافسة منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، عندما أُجبر على مغادرة الملعب خلال مواجهة الليغا ضد خیتافي، حیث تعرض لتمزق في وتر العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر.

ومن المحتمل أن يشارك المهاجم البالغ عمره 20 عامًا، في مباراة سيلتا فيغو إلى جوار رافينيا في مواجهة كأس ملك إسبانيا بين الفريقين.

ومن المقرر أن يعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة التي ستواجه سيلتا فيغو يوم الخميس المقبل، في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا، ويضم إليها ديمبلي.