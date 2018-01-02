ميسي: لن أتجه للتدريب بعد اعتزالي

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني أنه لن يتجه للتدريب في حال اعتزاله اللعب نهائيًا.

وقال ميسي في تصريحات للصحفيين عقب مران برشلونة اليوم الثلاثاء: “بعد اعتزالي لن أتجه للتدريب، قد أغير رأيي في المستقبل”.

وأضاف “ما زلت في حاجة للتطور في بعض الأشياء التي تخص كرة القدم، ربما ركلات الترجيح، أعتقد أنني في حاجة للتدرب عليها أكثر”.

وأوضح “في منزلي لا نتحدث كثيرًا عن كرة القدم، لابد أن يكون هناك حدث خاص عن برشلونة أو منتخب الأرجنتين كي يدور حوله النقاش في المنزل”.

وأشار “أعيش حياة مثالية من وجهة نظري، أتمنى فقط لو أنني أستطيع السير مع عائلتي بدون أن يوقفني الجمهور في كل خطوة، شعور الأبوة هو أفضل شعور عشته في حياتي”.