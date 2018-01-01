استفتاء “ماركا”.. ميسي يتفوق على كريستيانو رونالدو.. ومحمد صلاح في المركز 21

أعلنت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن نتائج استفتاء أفضل لاعب في العالم لعام 2017، ضمن قائمة ضمت 100 لاعب، ومنحت الفوز للأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، على حساب غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد.

وضمت لائحة المتنافسين على اللقب في النهاية 10 لاعبين، وجاء ميسي أولًا، بتصويت كاسح بلغ 56%، مقابل 25% لرونالدو، وحل الإسباني إيسكو ثالثًا بـ6%، والكرواتي لوكا مودريتش، والإنجليزي هاري كين في المركز الرابع بـ3%، والفرنسي كليان مبابي في المركز السادس بـ2%.

وحصل كل من: البرازيلي نيمار، والإسباني سيرجيو راموس، والبلجيكي كيفن دي بروين، والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، على 1% فقط.

وجاء المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، في المركز 21، وهو اللاعب العربي الوحيد في القائمة، وتفوق على عدة لاعبين كبار، في استفتاء الصحيفة الإسبانية.