خطوة جديدة من رونالدو يلمّح بها إلى رحيله عن ريال مدريد.. تعرّف عليها

كشفت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، حسم أمره بالرحيل عن الفريق الملكي نهاية الموسم الجاري.

ونشرت الصحيفة الإنجليزية تقريرًا قالت فيه إن أزمة الضرائب التي ألقت بظلالها على مستوى رونالدو، بالإضافة إلى عدم وفاء فلرونتينو بيريز رئيس النادي بوعده بزيادة راتبه بعد فوزه بالكرة الذهبية للمرة الخامسة، من الأمور التي جعلته يحسم أمره ويقرر الرحيل.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن رونالدو زار مؤخرًا عددًا من المدارس في مدينة لندن، و اختار إحدى المدارس الشهيرة التي تبلغ تكاليفها السنوية 20 ألف يورو، والتي يدرس فيها الأمير جورج، الابن البكر لدوق كامبريدج، والثالث في خط الخلافة إلى العرش البريطاني.

ويأمل “رونالدو” في إلحاق نجله الأكبر “كريستيانو جونيور” بهذه المدرسة وفقًا للصحيفة.

وزار “رونالدو” أيضًا بعض المنازل في منطقة “ليثر هيد” وهي مشهورة بالمنازل الفخمة، ومن المتوقع أن النجم البرتغالي لديه منزل جديد سيقيم فيه مع عائلته خلال الفترة المقبلة.

وارتبط رونالدو، بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، وتحديدًا فريقه السابق مانشستر يونايتد، وكذلك بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.