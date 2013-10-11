فابريغاس يفضل رينا لتعويض رحيل فالديز

مدريد - (خاص) من نورالدين ميفراني

أكد سيسك فابريغاس متوسط ميدان برشلونة والمنتخب الإسباني على صعوبة تقبل رحيل الحارس فيكتور فالديز في نهاية الموسم الحالي عن الفريق الكتلوني، متمنياً أن يعوضه حارس نابولي الإيطالي الحالي بيب رايينا ثالث حراس منتخب لاروخا.

وقال فابريغاس:"فيكور فالديز هو حارس برشلونة لمدة 10 سنوات و لا أحد منا تخيل يوماً أن أحد سيكون في مكانه في المرمى، لكني أعتقد أن بيب راينا سيكون أفضل من يعوضه لكونه يعرف الفريق جيداً ويعرف الحالة في مستودع الملابس وسيقدم الكثير للفريق لأنه حارس خبرة ويملك الحماس."

ووضع برشلونة عدة حلول لتعويض رحيل حارسه الدولي فيكتور فالديز في نهاية الموسم الحالي لعدم رغبته في تجديد عقده ومن بينها التعاقد مع بيب راينا المعار من ليفربول لنابولي الإيطالي والذي عبر بدوره عن رغبته في العودة لفريقه الأم.