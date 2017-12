أتلتيكو مدريد يقدم دييغو كوستا وفيتولو رسميًا لوسائل الإعلام

أعلن نادي أتلتيكو مدريد رسميًا، اليوم الأحد، عن انضمام نجميه الجديدين دييغو كوستا، وفيتولو، عبر مؤتمر صحفي عقده باستاد واندا ميتروبوليتانو.

وكان أتلتيكو تعاقد مع الثنائي كوستا وفيتولو الصيف الماضي، لكنه لم يمكن من قيدهما في كشوفاته بسبب العقوبة المفروضة عليه من الاتحاد الدولي (فيفا)، بمنعه من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، بداعي مخالفته بالتعاقد مع لاعبين قصّر.

25,000 Atleti fans show up for Diego Costa and Vitolo presentation https://t.co/Mbm3PmiLOQ pic.twitter.com/mPUaweumVq

