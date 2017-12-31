أتلتيكو مدريد يقدم دييغو كوستا وفيتولو رسميًا لوسائل الإعلام

أعلن نادي أتلتيكو مدريد رسميًا، اليوم الأحد، عن انضمام نجميه الجديدين دييغو كوستا، وفيتولو، عبر مؤتمر صحفي عقده باستاد واندا ميتروبوليتانو.

وكان أتلتيكو تعاقد مع الثنائي كوستا وفيتولو الصيف الماضي، لكنه لم يمكن من قيدهما في كشوفاته بسبب العقوبة المفروضة عليه من الاتحاد الدولي (فيفا)، بمنعه من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، بداعي مخالفته بالتعاقد مع لاعبين قصّر.

25,000 Atleti fans show up for Diego Costa and Vitolo presentation https://t.co/Mbm3PmiLOQ pic.twitter.com/mPUaweumVq — Atlético Madrid News (@ColchonerosNews) December 31, 2017

ووقع كوستا، البالغ 29 عامًا، مع أتلتيكو قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وفضل البقاء في النادي للتدرب، عن الذهاب بصفقة إعارة لنادٍ آخر، على عكس فيتولو (28 عاماً)، الذي انتقل إلى “الروخيبلانكوس” قادماً من إشبيلية، وانتقل على سبيل الإعارة إلى لاس بالماس.

وقال كوستا خلال المؤتمر الصحفي: “شكرًا لكل من ساهم هنا بعودتي، أنا متحمس للعب مع زملائي وانتظرت هذه اللحظة طويلًا”.

فيما قال فيتولو القادم من إشبيلية: “فخور جدًا كوني ضمن مشروع أتلتيكو مدريد، أحد أعظم أندية أوروبا، وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي من أجل الفوز بالألقاب”.