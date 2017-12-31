نجل زيدان يغادر الدوري الإسباني.. تعرف على وجهته

أنهى إنزو زيدان، ابن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، ارتباطه بفريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني وانتقل نحو فريق لوزان السويسري بحثًا عن فرصة جديدة للتألق واللعب دقائق أكبر.

وكان إنزو انتقل لديبورتيفو ألافيس صيف 2017، لكنه لم يلعب سوى 155 دقيقة مع 4 مدربين تعاقبوا على الفريق الإسباني.

ويحتاج ديبورتيفو ألافيس للتخلص من 4 لاعبين في الشتاء الحالي لتعديل ميزانيته، وتخلص من أوسكار وميرو، الذي عاد للدوري الصيني الممتاز، ويستعد للتخلي عن الصربي أليكسندر كاتاي.

ويتنبأ الكثير من المهتمين لإنزو زيدان بالتألق والعودة لريال مدريد في المستقبل، لكنه فشل في أول تجربة رغم تقديمه مستوى جيدًا حين كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد “ب”.