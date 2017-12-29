تحديد موعد إياب الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإسباني، حدد موعد مباراة الكلاسيكو، بين برشلونة وريال مدريد، في إياب الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وذكرت صحيفة “سبورت”، المقربة من النادي الكتالوني، أن برشلونة سيستضيف غريمه ريال مدريد على ملعب كامب نو، يوم 6 مايو المقبل، الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش (22:45 بتوقيت مكة المكرمة).

وتقام مباراة الإياب، بين برشلونة وريال مدريد، في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

يشار إلى أن ريال مدريد خسر 3/0 على أرضه، في كلاسيكو الذهاب، السبت الماضي، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 45 نقطة من 17 مباراة، في حين يأتي ريال مدريد رابعًا، برصيد 31 نقطة من 16 مباراة.