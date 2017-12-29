عودة ديمبلي لتشكيلة برشلونة تخلف 3 ضحايا

ستؤثر عودة عثمان ديمبلي من الإصابة، على بعض اللاعبين في التشكيلة الأساسية لبرشلونة، حيث من المتوقع أن يدفع به إرنستو فالفيردي، المدير الفني للنادي الكتالوني، في التشكيلة سريعًا.

وسيدخل الدولي الفرنسي خطط فالفيردي سريعًا، خاصة بعد غيابه من سبتمبر الماضي؛ بسبب الإصابة، لكن ذلك سيكون له 3 ضحايا، هم: جيرارد ديولوفيو ورافينها وأليكس فيدال.

ويبدو ديولوفيو بديلًا لديمبلي البالغ من العمر 20 عامًا؛ لأنه لم ينتهز الفرصة في غياب مهاجم بروسيا دورتموند السابق، عكس فيدال، الذي شارك كثيرًا، مؤخرًا، وسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الكلاسيكو.

وهناك بالفعل اهتمام بفيدال من روما وإنتر ميلان، الذي خاض الموسم الماضي في ميلان، على سبيل الإعارة، لكن عكس ذلك، تبدو قضية رافيينا مختلفة بعض الشيء؛ لأنه عائد من إصابة خطيرة، أبعدته عن الملاعب 8 شهور.

ويبحث اللاعب البرازيلي عن مكان في التشكيلة الأساسية للفريق، بعد عودته من الإصابة، وهذا يبدو صعبًا؛ نظرًا لغيابه الطويل، وعودة ديمبلي بالفعل.

ومن الضروري بالنسبة لرافيينا الانتظار، ومعرفة خطط فالفيردي نحوه، ومن المرجح غيابه عن المباريات لفترة، لكن اللاعب سينتظر حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، وربما يقرر الرحيل بعدها.