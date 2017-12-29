مفاجأة.. ريال مدريد في مفاوضات مع مهاجم برشلونة السابق

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن إدارة ريال مدريد تسعى إلى التعاقد مع المهاجم الإسباني دافيد فيّا الذي سبق له اللعب لنادي برشلونة.

ويبحث الفريق الملكي عن مهاجم يمكنه أن يلعب احتياطيًا في سوق الانتقالات الشتوي، في ظل التراجع الرهيب في مستوى وأهداف الفرنسي كريم بنزيما.

وأدّى السقوط المدوي لريال مدريد بنتيجة 3/0 أمام برشلونة في الكلاسيكو، السبت الماضي، إلى بحث إدارة الفريق عن مهاجم يمكنه أن يساعد في زيادة المستوى الهجومي.

وأوضحت إذاعة “أوندا سيرو” أن إدارة ريال مدريد تريد التعاقد مع دافيد فيا، الذي سبق أن ارتدى قميص فريق برشلونة وهو الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني.

ويلعب فيا (36 عامًا) لفريق نيويورك سيتي منذ رحيله العام 2014 عن أتلتيكو مدريد، وسبق أن ارتدى قميص برشلونة 3 مواسم، وكان أحد أعمدة الفريق الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا العام 2011.

وسجل اللاعب الإسباني 48 هدفًا في 119 مع الفريق الكتالوني، علمًا أنه يملك 59 هدفًا في 98 مباراة مع المنتخب الإسباني.