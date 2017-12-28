صحيفة: كوتينيو سيرتدي قميص برشلونة الأسبوع المقبل

دخلت صفقة انتقال البرازيلي فيليبي كوتنيو، صانع ألعاب ليفربول، إلى نادي برشلونة مراحلها الحاسمة بعد تحرك النادي الكتالوني لضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ونشرت صحيفة “سبورت” الكتالونية تقريرًا قالت فيه: إن وكلاء أعمال اللاعب سيسافرون إلى كتالونيا، في الساعات القليلة المقبلة؛ لعقد اجتماع مع ممثلي برشلونة، في الثالث من يناير/كانون الثاني القادم.

وسيعمل برشلونة على إنهاء الصفقة، في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بعد الوصول إلى اتفاق نهائي مع ليفربول، الذي أبدى مرونة كبيرة في انتقال مهاجمه.

وسيعرض برشلونة 140 مليون يورو، على أقساط، وهو العرض النهائي الذي سيضعه النادي الكتالوني أمام ليفربول.