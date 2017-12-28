جوائز غلوب سوكر.. ريال مدريد وكريستيانو رونالدو وزيدان وكوبر الأفضل في 2017

فاز نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل نادٍ في العالم للعام 2017 بعد فوزه بـ 5 ألقاب.

وتفوق ريال مدريد على مانشستر يونايتد الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي، وموناكو الفرنسي بطل الدوري الفرنسي.

وأحرز الفريق الملكي 5 ألقاب العام 2017 وهي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.

كما نال لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب متفوقًا على زميله في ريال مدريد سيرجيو راموس، وغريمه التقليدي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وباولو ديبالا وبوفون من يوفنتوس، إضافة إلى الثنائي كيليان مبابي ونيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وهذه المرة الرابعة التي يحقق فيها رونالدو جائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب بعد أن كان قد نالها في 3 مناسبات أعوام 2011 و2014 و2016.

وأحرز المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد جائزة أفضل مدرب في العالم بعد أن قاد ريال مدريد لأفضل عام في تاريخ النادي.

وتفوق زيدان على كل من الإيطالي ماسيميليانو آليغري، مدرب يوفنتوس، وأنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، وجوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد.

في حين نال الدوري الإسباني جائزة أفضل دوري في العالم للعام 2017، وتسلم الجائزة رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني خافيير تيباس.

وفاز المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بجائزة أفضل مدرب منتخب عربي.

وتفوق كوبر على كل من الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، والتونسي نبيل معلول مدرب نسور قرطاج، والهولندي فان مارفيك، المدرب السابق لمنتخب السعودية.

وقاد كوبر المنتخب المصري للتأهل إلى كأس العالم 2018، لأول مرة منذ نسخة 1990.

ونال المدرب المخضرم نسبة 43% من المصوتين، مقابل 42% للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب المغربي.