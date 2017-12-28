كذبة ديسمبر: رونالدو رغب في إعادة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول بعد الكلاسيكو

اختارت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الكاتالونية ” تخليد يوم 28 كانون الأول / ديسمبر والذي يعتبر اليوم المُخصّص لكذبة أبريل في شبه الجزيرة الإيبيرية المتكونة من إسبانيا والبرتغال، بالحديث عن رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإعادة الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول بعد الكلاسيكو .

وحسب الصحيفة التي نشرت الخبر دون تكذيبه أن النجم البرتغالي أخبر زملاءه وعائلته بعد الكلاسيكو أنه لا يستحق الكرة الذهبية، وأن العالم بأسره شاهد أن غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأفضل.

ورغم محاولة أصدقائه، المصارع المغربي بدر هاري، وعائلته وزملائه في ريال مدريد إقناعه بالتخلي عن الفكرة لكنه أصرّ على إعادة الكرة الذهبية، واتصل بإدارة فرانس فوتبول لتسلّمها في أقرب فرصة.

وحسب الصحيفة فالظاهر أن رونالدو وميسي خلال الكلاسيكو تبادلا عدة إشارات جيدة تؤكد الاحترام والتقديرالمتبادل، كما أن ابن رونالدو الأكبر كريستيانو جونيور كان له دور في القرار لكونه من عشاق ميسي .

وقالت الصحيفة إن نجم برشلونة ينتظر تسلّم الكرة الذهبية السادسة بعد تخلّي رونالدو عنها .

لكن الصحيفة ارتكبت خطأ مقصودًا في اسم النجم البرتغالي حيث إن اسمه الكامل هو ” كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو”، لكن الخبر موقّع من ” كريستيانو رونالدو دوس سانتوس إنوسونتس أفيرو ” .

في شبه الجزيرة الإيبيرية كذبة أبريل تكون يوم 28 كانون الأول / ديسمبر من كل سنة، واختارت الصحيفة الكاتالونية تخليدها بطريقة تذكّر الجميع بهزيمة الكلاسيكو وتفوق ميسي.