كم تبلغ أرباح ليونيل ميسي في 2017؟

تصدر الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، هداف فريق برشلونة الإسباني، قائمة المشاهير اللاتينيين، الأعلى أجرًا في 2017، بحسب مجلة “فوربس”.

وأشارت المجلة، إلى أن مجموع الأرباح التي حققها العشرة الأوائل، في قائمة الأعلى أجرًا في أمريكا اللاتينية، بلغت 404 ملايين و300 ألف دولار في 2017.

وذكرت فوربس، أن ميسي حقق أرباحًا بلغت 80 مليون دولار، حتى حزيران/يونيو الماضي.

وجاء ميسي، الذي جدد عقده مع برشلونة حتى عام 2021، في المركز الرابع عشر، في قائمة فوربس للمشاهير المائة، الأعلى أجرًا بشكل عام، خلال 2017، كما يتصدر قائمة المجلة، للاعبي كرة القدم اللاتينيين الأعلى أجرًا.