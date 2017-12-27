هؤلاء النجوم دخلوا القفص الذهبي في 2017

شهد عام 2017 زواج العديد من النجوم ودخولهم القفص الذهبي في خطوة مهمة خلال مسيرتهم، ولا شك أن زواج اللاعب أو اللاعبة يسهم في استقراره الأسري ويزيد من تألقه داخل الملاعب.

وكانت أبرز زيجات 2017 ارتباط النجم ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي وقائد الأرجنتين بصديقته التي بدأت علاقتهما معًا في 2000 أنطونيلا روكوزو بعدما أنجبا طفلين.

وأُقيم الحفل في مسقط رأسيهما في روزاريو بحضور 250 طفلًا بينهم زملاؤه في نادي برشلونة سواء السابقين أو الحاليين وكان ضمن الحضور نيمار الذي أقنعه داني ألفيس بالانضمام إلى باريس سان جيرمان والرحيل عن النادي الكتالوني.

وشهد الحفل أيضًا غياب لويس سواريز المدير الفني السابق لبرشلونة الذي لم يرتبط بعلاقة جيدة على ما يبدو بميسي ، بينما حضر لاعبون سابقون كثر في النادي الكتالوني منهم تشافي هيرنانديز وكارليس بويول.

وتألق ميسي مع بداية الموسم الجديد وعقب زواجه، حيث قاد منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم بصعوبة بالغة عبر تسجيله ثلاثية في مرمى الإكوادور في المباراة الأخيرة من التصفيات.

وبدأ الموسم بشكل رائع مع النادي الكتالوني وقاده إلى صدارة الليغا بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الغريم التقليدي وحامل اللقب.

كما سجل هدفًا وصنع آخر في الكلاسيكو يوم السبت الماضي ليكسب برشلونة مضيفه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في سانتياغو برنابيو.

زواج سيرينا وإنجابها

وبعد الكشف عن حملها خلال بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي ابتعدت سيرينا وليامز المصنفة الأولى عالميًا سابقًا عن المنافسات بعد الحمل قبل أن تنجب وتتزوج مؤخرًا.

وتزوجت سيرينا البالغ عمرها 36 عامًا من رجل الأعمال الأمريكي الكسيس أوهانيان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحضر حفل زفافها كل من المغنية بيونسي وكيلي رولاند والممثلة إيفا لونغوريا مع زوجها خوسيه باستون ولاعبة التنس كارولين فوزنياكي وحبيبها لاعب كرة السلة ديفيد لي وغيرهم من الشخصيات المعروفة.

وأعلن أوهانيان ووليامز خطوبتهما في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، وأنجبا طفلة في أيلول/سبتمبر من العام الجاري.

وستخوض سيرينا، التي حصدت 23 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، أول مباراة لها منذ أن وضعت طفلتها الأولى عندما تواجه اللاتفية إيلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة في بطولة أبوظبي للتنس المقررة بين 31 ديسمبر/ كانون الأول والثاني من يناير/ كانون الثاني.

وستكون هذه أول مباراة تلعبها سيرينا منذ قرابة العام حيث تستعد للدفاع عن لقبها في أستراليا المفتوحة في يناير / كانون الثاني المقبل وهو لقب نالته بينما كانت حاملًا في طفلتها.

ولم تفز لاعبات كثيرات ببطولات كبرى بعد غيابهن لفترة عن المنافسات للزواج وتكوين أسرة رغم أن كيم كليسترز فازت بلقب أمريكا المفتوحة في 2009 في ثالث بطولة تشارك فيها بعد عودتها إلى المنافسات عقب إنجاب طفلتها.