3 أندية إسبانية تتنافس على ضم المغربي عادل تاعرابت

كشفت صحيفة “آ س” الإسبانية أن 3 فرق إسبانية كبرى، وهي فالنسيا وفياريال وإشبيلية، تضع المغربي عادل تاعرابت ضمن أهدافها بعد تألقه اللافت رفقة جنوى في الدوري الإيطالي.

واستعاد الدولي المغربي السابق البالغ 28 عامًا جزءًا كبيرًا من مستواه الذي ميزه حين كان لاعبًا في فريق كوينز بارك رينجرز وميلان كمعار، كما ابتعد عن المشاكل مع المدربين وإدرات الفرق وأصبح أكثر هدوءًا وتعقلاً.

واعتبر تاعرابت الذي لعب في صفوف منتخبات فرنسا لتحت 17 و19 عامًا أحد أبرز المواهب في أوروبا، وانتقل من لانس الفرنسي لتوتنهام الإنجليزي صيف 2007 وعمره 18 عامًا، لكنه لم يلعب كثيرًا في الفريق الذي باعه لفريق كوينز بارك رينجرز ولعب معه 4 مواسم تألق خلالها وسجل 34 هدفًا في 157 لقاء.

ولعب تاعرابت في صفوف ميلان في 2014 نصف موسم وتألق بشكل ملفت، لكن الفريق الإيطالي رفض دفع مبلغ شراء عقده.

ورغم موهبته اشتهر تاعرابت بصنع المشاكل، حيث هرب من معسكر المنتخب المغربي في 2011، بعدما علم أنه لن يكون رسميًا أمام الجزائر.

ويملك بنفيكا عقد اللاعب المغربي لكنه ينتهي صيف 2018، مما يجعله حرًا في التعاقد مع أي فريق، وترغب الفرق الإسبانية في خطف اللاعب المغربي مبكرًا.

ووعد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي، تاعرابت بضمه للائحة المشاركين في مونديال روسيا 2018 حال استمرار تألقه في الدوري الإيطالي رفقة فريقه جنوي.