ما حقيقة رحيل توران لاعب نادي برشلونة إلى بشكيتاش التركي؟

وصل الحال بالنجم التركي أردا توران، لاعب وسط نادي برشلونة، بأنه لا يجد ناديًا يلعب له بعدما قرر النادي الكتالوني رحيله في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ بعد أيام قليلة.

وأكد فكرت أورمان، رئيس نادي بشكيتاش التركي، أنه ليس هناك أي نية للتعاقد مع قائد المنتخب التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولا يعتمد إرنستو فالفيردي، المدير الفني الجديد لبرشلونة، على توران وطالب برحيله وبالفعل يبحث اللاعب على أي ناد يلعب له بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

إلا أن أورمان نفى اهتمام ناديه بتوران، قائلًا: “أنا معجب بتوران وأتمنى رؤيته بقميص بشكيتاش لكن نملك العديد من اللاعبين في مركزه”.

ويسعى متصدر الدوري الإسباني للتخلص من لاعب أتلتيكو مدريد السابق بأي طريقة نظرًا لأنه يحصل على راتب يقارب تسعة ملايين يورو وهو الأمر الذي يُصعب إمكانية رحيله لأنه لا يوجد ناد يمكن أن يقنعه برشلونة أو توران نفسه بدفع هذا الراتب الكبير للاعب لم يشارك ولو دقيقة واحدة مع ناديه هذا الموسم.