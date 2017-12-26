زيدان يعود إلى BBC مجبرًا

يحتاج ريال مدريد العودة إلى المسار الصحيح عقب الخسارة الكبيرة بثلاثية نظيفة أمام ضيفه برشلونة يوم السبت الماضي في الكلاسيكو بالليغا، ولهذا سيعيد زين الدين زيدان المدير الفني للفريق جناحه غاريث بيل للتشكيلة الأساسية مجددًا.

وذكرت صحيفة “ماركا” القريبة من أروقة النادي الملكي أن المدير الفني الفرنسي وضع ثقته مجددًا في النجم الويلزي من أجل تنشيط هجوم الفريق.

وكان من المنطقي أن يبدأ اللاعب رقم 11 أساسيًا في الكلاسيكو، لكنه عائد للتو من الإصابة، ومن الصعب البدء به في مباراة مهمة كهذه، لكنه شارك في ثلاث مباريات متتالية بديلًا، بدأت خلال كأس العالم للأندية في أبوظبي.

وشارك لاعب توتنهام هوتسبير السابق في 11 دقيقة أمام الجزيرة الإماراتي، في قبل نهائي كأس العالم للأندية، و11 ضد غريميو البرازيلي في النهائي، و18 دقيقة ضد برشلونة.

ومن غير المرجح أن يشارك بيل وكريستيانو رونالدو وإيسكو وكريم بنزيما سويًا في مباراة واحدة، لكن يجب على زيدان أن يتخذ هذا القرار الصعب قبل المباراة المقبلة، أمام نومانسيا في الرابع من الشهر المقبل في كأس ملك إسبانيا.

إذ سيدفع المدرب الفرنسي ببيل من البداية على حساب أحد النجوم الثلاثة الباقين، وهو قرار سيتخذه أيضًا عند مواجهة سيلتا فيغو في الليغا بعدها بثلاثة أيام.

ويمكن لزيدان أن يعود إلى تشكيلته المتألقة سابقًا دافعًا بالثلاثي بيل، ورونالدو، وبنزيما، أو ما كان يعرف بـBBC من البداية، ويعيد إيسكو إلى مقاعد البدلاء، وحينها ستكون المرة الأولى التي يشارك فيها هذا الثلاثي معًا منذ ثمانية شهور.

لكنه قد يريح بنزيما ويريح نفسه أيضًا من الانتقادات التي طالته بمجاملة مواطنه غير المتألق، ويدفع بإيسكو وبيل خلف رونالدو وفي الحالتين سيبدأ بيل أساسيًا.