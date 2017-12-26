أتلتيكو مدريد ينافس إشبيلية على ضم أليكس فيدال لاعب نادي برشلونة

يرغب إشبيلية في استعادة لاعبه السابق أليكس فيدال من نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولو على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم لتعزيز صفوفه، لكنه يواجه منافسة قوية من أتلتيكو مدريد، الذي يفكر بدوره في اللاعب لتعزيز الجهة اليمنى في دفاعه.

ودفع برشلونة 18 مليون يورو صيف 2015 لإشبيلية، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو كمتغيرات من أجل ضم اللاعب، لكنه انتظر حتى بداية عام 2016 ليشركه بسبب قرار المنع من التعاقدات.

ولم يعطِ المدرب السابق لويس إنريكي الفرصة لأليكس فيدال، كما عاندته الإصابات ولم يشارك بشكل كبير موسمي 2015-2016 و2016-2017.

كما لم يشترك هذا الموسم سوى في 588 دقيقة، وأكمل لقاءين فقط، وشارك في 14 مباراة أغلبها كبديل سجل خلالها هدفين يبقى أبرزهما الهدف الثالث في الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد.

ويفضل إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، إشراك سيرجيو روبيرتو والبرتغالي سيميدو في الجهة اليمنى من الدفاع، وهو ما يجعل فيدال أقرب للخروج في الشتاء الحالي.