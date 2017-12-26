شاهد فيديو أزمة سامباولي مع الشرطة الأرجنتينية

أنهى خورخي سامباولي، مدرب المنتخب الأرجنتيني، خلافاته مع شرطة بلاده، بعدما قدم اعتذارًا لمسؤول الأمن في إقليم كاسيلدا في الأرجنتين؛ بعد اشتباك لفظي بين الطرفين.

وأكدت فيديريكو سانسي، مسؤول الأمن في المنطقة، أن خورخي سامباولي اتصل بها هاتفيًا، وقدم اعتذارًا لرجال الأمن، على الكلمات التي صدرت منه أثناء توقيفه.

وكان رجال أمن قد أوقفوا سيارة يسوقها شقيق المدرب الأرجنتيني برفقة العائلة، حيث كانوا عائدين من حفل زفاف؛ لكونها كانت تحمل أشخاصًا فوق القانون.

ورغم كون سامباولي لم يكن هو السائق، لكنه نزل من السيارة ودخل في خلاف لفظي مع رجال الأمن، ونشر فيديو للحادث؛ يتهمهم بأخذ المال شهريًا.

وأجرى رجال الأمن تحليلًا للكحوليات على السائق، جاء سلبيًا، كما اعتقلوا لفترة قصيرة خورخي سامباولي، قبل أن يطلق سراحه.

وطالبت صحف في الأرجنتين مدرب المنتخب، بالاعتذار الفوري واحترام شرطة بلاده، وهو ما تم فعلًا؛ لإنهاء الأزمة.