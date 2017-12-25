حصيلة هائلة من اللاعبين الإسبان يغزون دوريات أوروبا الكبرى.. تعرف على عددهم

نشرت صحيفة “آ س” تقريرًا حول التواجد البارز للاعبين الإسبان في الدوريات الأوروبية، وأكدت أنهم يبلغون 196 لاعبًا يلعبون في الدرجة الأولى لدوريات 35 دولة أوروبية من أصل 52، بالإضافة لتواجدهم في الدوري الإسباني ودوري جبل طارق.

ويبلغ عدد اللاعبين الإسبان في الدوري الإنجليزي الممتاز 30 لاعبًا وهي أكبر نسبة من اللاعبين الإسبان في الدوريات الكبرى في أوروبا، كما يضم الدوري القبرصي 23 لاعبًا والدوري البولندي 14.

ويتواجد أيضًا، خارج قائمة الـ196، في دوري جبل طارق 117 لاعبًا، وهو شيء طبيعي لكون المستعمرة البريطانية تطالب إسبانيا بعودتها للوطن الأم.

وتتوفر مجموعة من الفرق الكبرى في أوروبا على عدة لاعبين كبايرن ميونخ ونابولي وبورتو 3 لاعبين، كما تضم الفرق الـ6 الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وآرسنال وتوتنهام، كلها لاعبين إسبانيين.

ولا يقتصر الأمر على اللاعبين، فعدة مدربين إسبان يقودون فرقًا أوروبية وفي الدوري الإنجليزي الممتاز الدرجة الأولى والدوري الفرنسي يقود مدربون إسبان فرقهم للقمة، وهما بيب غوارديولا وأوناي إيمري.

ولا يتواجد لاعبون إسبان سوى في 15 دوريًا أوروبيًا تابعًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ويبقى الدوري السويسري الأبرز الذي لا يضم حاليًا لاعبين من إسبانيا.

وفي السابق كان المنتخب الإسباني يعتمد بشكل كلي على لاعبي الليغا، وخصوصًا من فرق ريال مدريد وبرشلونة، لكنه في السنوات الأخيرة ضم لاعبين من دوريات مختلفة من إيطاليا وألمانيا وإنجلترا.

وحتى التشكيل الأساسي لمنتخب إسبانيا، يضم لاعبين من دوريات أخرى كالحارس دي خيا من مانشستر يونايتد ودافيد سيلفا من مانشستر سيتي وألفارو موراتا من تشيلسي وتياغو ألكانترا من بايرن ميونخ.