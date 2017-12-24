جاك ويلشير يحلم بمركز أساسي في التشكيلة الأساسية

قال جاك ويلشير، لاعب وسط آرسنال، إنه يطمح للعب بصورة منتظمة في التشكيلة الأساسية مع فريقه، بعد الأداء الجيد الذي ظهر به في تعادل، الجمعة الماضي 3/3، أمام ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك لاعب منتخب إنجلترا، الذي لعب أساسيًا في جميع مباريات فريقه في الدوري الأوروبي، عدا مباراة واحدة، أساسيًا للمرة الثالثة على التوالي في الدوري هذا الموسم، أمام ليفربول، بعد 5 مشاركات كبديل.

وقال اللاعب الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، لوسائل إعلام بريطانية: “يتملكني شعور طيب. لقد قلتها مرارًا وتكرارًا، إنني أرغب في المشاركة في مباريات الدوري الممتاز”.

“شاركت في كثير من مباريات الدوري الأوروبي، وتمكنت من تعزيز لياقتي البدنية”.

وأضاف: “كنت صبورًا. الفريق يعاني الآن من بعض الإصابات، وشاركت أنا في عدد من المباريات، وأنا سعيد، وأرغب في الاستمرار في المشاركة مع الفريق”.

“الجدول مزدحم بالمباريات خلال فترة الأعياد. سنخوض العديد من المواجهات التي ستحتاج لجهود كل لاعب في الفريق، ولهذا أنا سعيد”.

وبعد التعادل مع ليفربول، أصبح آرسنال الذي يقوده المدرب الفرنسي أرسين فينغر، في المركز السادس، متأخرًا عن توتنهام هوتسبير بفارق الأهداف.