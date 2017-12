شاهد احتفال ميسي مع جمهور نادي برشلونة بعد هدفه في ريال مدريد من المدرجات‎

حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي على الاحتفال مع جمهور نادي برشلونة عقب الفوز على ريال مدريد، اليوم السبت، في لقاء الكلاسيكو الذي جمع الفريقين، على استاد “سانتياغو برنابيو” بثلاثية نظيفة.

وتفوق برشلونة على حامل اللقب ليمدد صدارته إلى تسع نقاط أمام أتلتيكو مدريد أقرب منافسيه الذي خسر 1-صفر أمام إسبانيول أمس الجمعة.

وأصبح أسبوع برشلونة مثاليًا بعد هزيمة فالنسيا صاحب المركز الثالث 1-صفر أمام ضيفه فياريال اليوم السبت ليبتعد عن المتصدر بفارق 11 نقطة.

Lionel Messi had the entire Bernabeu rustled. Never gets old, does it? pic.twitter.com/pWuw4RzpEY

