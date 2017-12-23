شاهد احتفال ميسي مع جمهور نادي برشلونة بعد هدفه في ريال مدريد من المدرجات‎

حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي على الاحتفال مع جمهور نادي برشلونة عقب الفوز على ريال مدريد، اليوم السبت، في لقاء الكلاسيكو الذي جمع الفريقين، على استاد “سانتياغو برنابيو” بثلاثية نظيفة.

وتفوق برشلونة على حامل اللقب ليمدد صدارته إلى تسع نقاط أمام أتلتيكو مدريد أقرب منافسيه الذي خسر 1-صفر أمام إسبانيول أمس الجمعة.

وأصبح أسبوع برشلونة مثاليًا بعد هزيمة فالنسيا صاحب المركز الثالث 1-صفر أمام ضيفه فياريال اليوم السبت ليبتعد عن المتصدر بفارق 11 نقطة.

Lionel Messi had the entire Bernabeu rustled. Never gets old, does it? pic.twitter.com/pWuw4RzpEY — Futbol Of Messi (@FutbolOfMessi) December 23, 2017

ويأتي ريال في المركز الرابع بفارق 14 نقطة وتتبقى له مباراة لكن آماله في اللقب أصبحت في مهب الريح بعد الهزيمة الثقيلة رغم أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة قال إنه من السابق لآوانه استبعاد حامل اللقب من المنافسة.

وحسم النجم الأرجنتيني صراع أفضل هدافي العالم في جميع البطولات خلال العام الجاري 2017، الذي يسدل الستار عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

واختتم ميسي سجله التهديفي في 2017، بهز شباك غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض الذي حسمه الفريق الكتالوني بنتيجة 3/0، على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ورفع ميسي رصيده إلى 54 هدفًا فى مختلف المسابقات خلال العام الجاري، ليتصدر قائمة أفضل هدافي العام في جميع ملاعب العالم سواء مع الفريق الكتالوني أو المنتخب الأرجنتيني.

وتفوق النجم الأرجنتيني على نجوم التهديف في 2017 بفارق هدف وحيد، حيث جاء الثلاثي “كريستيانو رونالدو، كافاني، ليفاندوفسكي” خلف ميسي برصيد 53 هدفًا لكل منهما.