شاهد احتفال ميسي مع جمهور نادي برشلونة بعد هدفه في ريال مدريد من المدرجات‎

شاهد احتفال ميسي مع جمهور نادي برشلونة بعد هدفه في ريال مدريد من المدرجات‎

المصدر: فريق التحرير

حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي على الاحتفال مع جمهور نادي برشلونة عقب الفوز على ريال مدريد، اليوم السبت، في لقاء الكلاسيكو الذي جمع الفريقين، على استاد “سانتياغو برنابيو” بثلاثية نظيفة.

وتفوق برشلونة على حامل اللقب ليمدد صدارته إلى تسع نقاط أمام أتلتيكو مدريد أقرب منافسيه الذي خسر 1-صفر أمام إسبانيول أمس الجمعة.

وأصبح أسبوع برشلونة مثاليًا بعد هزيمة فالنسيا صاحب المركز الثالث 1-صفر أمام ضيفه فياريال اليوم السبت ليبتعد عن المتصدر بفارق 11 نقطة.

ويأتي ريال في المركز الرابع بفارق 14 نقطة وتتبقى له مباراة لكن آماله في اللقب أصبحت في مهب الريح بعد الهزيمة الثقيلة رغم أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة قال إنه من السابق لآوانه استبعاد حامل اللقب من المنافسة.

وحسم النجم الأرجنتيني صراع أفضل هدافي العالم في جميع البطولات خلال العام الجاري 2017، الذي يسدل الستار عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

واختتم ميسي سجله التهديفي في 2017، بهز شباك غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض الذي حسمه الفريق الكتالوني بنتيجة 3/0، على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ورفع ميسي رصيده إلى 54 هدفًا فى مختلف المسابقات خلال العام الجاري، ليتصدر قائمة أفضل هدافي العام في جميع ملاعب العالم سواء مع الفريق الكتالوني أو المنتخب الأرجنتيني.

وتفوق النجم الأرجنتيني على نجوم التهديف في 2017 بفارق هدف وحيد، حيث جاء الثلاثي “كريستيانو رونالدو، كافاني، ليفاندوفسكي” خلف ميسي برصيد 53 هدفًا لكل منهما.

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