صور.. لييا غراسي سر تألق أليكس سونشيز

(خاص) من نورالدين ميفراني

دفع تألق الشيلي أليكس سونشيز رفقة فريق برشلونة مؤخراً وسائل الإعلام للبحث عن السبب وراء استقرار عطائه وخطفه لثقة مدربه الأرجنتيني تاتا مارتينيو حيث سجل 4 أهداف كثالث هدافي الفريق بعد ميسي وبيدرو.

ولم تجد الصحافة سوى صديقته الجديدة لييا غراسي الشقراء والتي تدفعه لتقديم الأحسن رفقة فريقه، لعدة أسباب أولها كونها تحب الفريق الكتلاني والثاني أنها من مدينة برشلونة وهو ما أعطى اللاعب الإستقرار النفسي والعاطفي.

ويعيش سونشيز أحسن فترات حياته بعد سنتين من مشواره رفقة برشلونة والظاهر أن السر بسيط: "وراء كل لاعب متألق إمرأة شقراء وجميلة".