مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. كيف كان تحكيم الكلاسيكو؟

لم يشهد تحكيم لقاء كلاسيكو الأرض، الذي جمع بين برشلونة وريال مدريد، مساء اليوم السبت، احتجاجات قوية من الطرفين.

وقد أدار الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز اللقاء جيدًا بشكل عام، وانتهى اللقاء دون احتجاجات قوية من الطرفين، رغم أن ريال مدريد طالب بضربتي جزاء في الشوط الثاني بعد لمس كل من سيرجيو روبيرتو وإيفان راكيتش الكرة بيدهما داخل مربع العمليات.

كما طالب المدافع جيرارد بيكيه في الشوط الأول بضربة جزاء، بعد احتكاكه بداني كارفخال في مربع العمليات.

وشهد اللقاء حالتي جدل كانت الأولى في الدقيقة 59 بعد اعتداء راموس على لويس سواريز، وأجمعت صحف مدريد “ماركا” و”آ س” أن القائد كان يستحق بطاقة حمراء.

كما أثار الهدف الثالث لبرشلونة الجدل، لكون الكرة خرجت عن خط الملعب قبل أن يعيدها ميسي، وانتهت العملية بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع.

وأفسد برشلونة احتفالات غريمه التقليدي ريال مدريد بلقب مونديال الأندية، ووجه إليه لطمة قوية في معقله بإستاد “سانتياغو برنابيو” في العاصمة مدريد بالفوز الساحق عليه 3 / صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم برشلونة لصالحه الكلاسيكو رقم 270 بين الفريقين وهو الكلاسيكو رقم 175 بينهما في الدوري الإسباني.

وعزز برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني رافعًا رصيده إلى 45 نقطة بفارق 14 نقطة عن الريال، الذي يحتل المركز الرابع وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وأبعد برشلونة منافسه التقليدي بشكل كبير عن دائرة المنافسة على اللقب المحلي في الموسم الحالي.