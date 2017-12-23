مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. شاهد لحظات ممتعة فاتتك مع سخونة الكلاسيكو (فيديو)

مواجهة ساخنة ورائعة بالتأكيد جمعت الغريمين نادي برشلونة وريال مدريد، في لقاء كلاسيكو رائع انتظره العالم أجمع، ولكن مع سخونته والأهداف الثلاثة التي شهدتها المباراة ربما تكون فاتتك بعض اللقطات الممتعة.

ويبدو أن آمال ريال مدريد في الحفاظ على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني تنهار سريعًا بعدما هز لويس سواريز وليونيل ميسي وأليكس فيدال الشباك ليفوز برشلونة 3-صفر في القمة اليوم السبت ويبتعد بفارق 14 نقطة عن غريمه.

Doing it with only one shoe on ???? pic.twitter.com/gg792Bled0 — B/R Football (@brfootball) December 23, 2017

حذاء ميسي

واستطاع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن يصنع هدفًا في الدقائق الأخيرة، من عمر لقاء الفريق مع ريال مدريد، وهو لا يرتدي حذاء القدم اليمنى في لقطة طريفة من طرائف الساحرة المستديرة.

وكان “ميسي”، قد صنع هذا الهدف وهو لا يرتدي حذاء القدم اليمنى، عندما مرر الكرة من داخل منطقة الجزاء إلى اللاعب فيدال فى الدقيقة 93 من عمر اللقاء.

ووفقا لقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص ذلك الهدف فإنه سيكون أنه صحيح بنسبة 100%.

ويشير القانون إلى أنه عندما يفقد أي لاعب لحذائه فعليه أن يستعيده في أسرع وقت ممكن، حتى إذا لم تخرج الكرة من أرض الملعب.

وإذا استمر اللعب ونجح في التسجيل أو صناعة أي هدف، فسيتم احتسابه بشكل طبيعي.

كما قدم ميسي تحية خاصة للجمهور الذي هتف باسمه، ليقف وينحني لهم على حضورهم في معقل ريال مدريد “سانتياغو برنابيو”.

كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بضجة كبيرة بسبب فيديو لهجمة خطيرة لريال مدريد أخطأ في تقديرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث تلقى تمريرة رائعة وكان ينتظر الجميع تسديدها بيسراه لكنها مرت بين قدميه ليصوب الهواء، ليؤكد البعض أنه التقط عدوى من كريم بنزيما، والذي دأب على إضاعة الفرص السهلة في الفترة الأخيرة.

أنا أفضل في آخر 20 سنة ؟!!!

أنا أفضل لاعب في التاريخ ؟!! يا ولد حتى أفضل لاعب آخر "20 ثانية" ما أعطيك والله!! ????????????????????????pic.twitter.com/u490tTwjHC#ريال_مدريد_برشلونه — ابوسلو البرشلوني #91 (@AboSlloFCB) December 23, 2017

كما سخر الجمهور من اللقطة الثانية والتي ركل خلالها الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة حرة ولكنه صوبها في رأس كريستيانو رونالدو.

بينما عاش اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لحظة محرجة خلال مباراة فريقه ريال مدريد ونظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض، وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي دون أهداف على ملعب “سانتياغو برنابيو” وصلت الكرة إلى اللاعب الإسباني جوردي ألبا، الذي فاجأ الجميع بلعبها بكعب قدمه لتمر بين أقدام لاعب ريال مدريد وتصل إلى القائد إنييستا.

ويبتعد برشلونة بالصدارة بفارق تسع نقاط عن أتلتيكو مدريد أقرب منافسيه ويمكن لفالنسيا أن يقلص الفارق إلى ثماني نقاط لو انتصر على فياريال في وقت لاحق من اليوم السبت، ويتأخر ريال مدريد بفارق 14 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.