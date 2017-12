مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. شاهد لحظات ممتعة فاتتك مع سخونة الكلاسيكو (فيديو)

مواجهة ساخنة ورائعة بالتأكيد جمعت الغريمين نادي برشلونة وريال مدريد، في لقاء كلاسيكو رائع انتظره العالم أجمع، ولكن مع سخونته والأهداف الثلاثة التي شهدتها المباراة ربما تكون فاتتك بعض اللقطات الممتعة.

ويبدو أن آمال ريال مدريد في الحفاظ على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني تنهار سريعًا بعدما هز لويس سواريز وليونيل ميسي وأليكس فيدال الشباك ليفوز برشلونة 3-صفر في القمة اليوم السبت ويبتعد بفارق 14 نقطة عن غريمه.

