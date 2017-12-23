ميسي يفرض تفوقه بالأرقام في العام الذهبي لغريمه كريستيانو رونالدو

عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة، تفوقه بالأرقام خلال عام 2017، على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، من خلال مواجهة الكلاسيكو التي جمعت الغريمين، اليوم السبت، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، وانتهت بفوز برشلونة 3 / صفر، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشر، من الدوري الإسباني.

وجاء ذلك مع نهاية العام الذي توج فيه رونالدو بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم ، وكذلك تتويجه بلقب الأفضل في العالم، في تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على ريال مدريد (صورة) https://t.co/Q1UQLl7sY2 pic.twitter.com/L709nEhknH — إرم سبورت (@EremSports) December 23, 2017

ورفع ميسي رصيده في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني إلى 15 هدفًا، بعد أن سجل الهدف الثاني لبرشلونة، اليوم، في شباك الريال، من ضربة جزاء، علمًا بأن رونالدو سجل أربعة أهداف في الدوري، حتى الآن.

كذلك رفع ميسي رصيده من الأهداف طوال عام 2017، في كل المسابقات، إلى 54، مقابل 53 هدفًا لرونالدو.

وتذوق ميسي، اليوم، الانتصار في الكلاسيكو للمرة السابعة عشر في مسيرته، مقابل ثماني انتصارات فقط عاشها رونالدو، ورفع رصيده من الأهداف في الكلاسيكو إلى 25، مقابل 17 فقط لرونالدو.