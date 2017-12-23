ميسي يفرض تفوقه بالأرقام في العام الذهبي لغريمه كريستيانو رونالدو

ميسي يفرض تفوقه بالأرقام في العام الذهبي لغريمه كريستيانو رونالدو

المصدر: د ب أ

عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة، تفوقه بالأرقام خلال عام 2017، على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، من خلال مواجهة الكلاسيكو التي جمعت الغريمين، اليوم السبت، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، وانتهت بفوز برشلونة 3 / صفر، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشر، من الدوري الإسباني.

وجاء ذلك مع نهاية العام الذي توج فيه رونالدو بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم ، وكذلك تتويجه بلقب الأفضل في العالم، في تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورفع ميسي رصيده في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني إلى 15 هدفًا، بعد أن سجل الهدف الثاني لبرشلونة، اليوم، في شباك الريال، من ضربة جزاء، علمًا بأن رونالدو سجل أربعة أهداف في الدوري، حتى الآن.

كذلك رفع ميسي رصيده من الأهداف طوال عام 2017، في كل المسابقات، إلى 54، مقابل 53 هدفًا لرونالدو.

وتذوق ميسي، اليوم، الانتصار في الكلاسيكو للمرة السابعة عشر في مسيرته، مقابل ثماني انتصارات فقط عاشها رونالدو، ورفع رصيده من الأهداف في الكلاسيكو إلى 25، مقابل 17 فقط لرونالدو.

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