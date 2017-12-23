ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على ريال مدريد‎ (صورة)

حسم نادي برشلونة مباراة قمة أمام عشرة لاعبين من ريال مدريد في سانتياغو برنابيو بالفوز 3-صفر في الشوط الثاني ليوسّع الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني عن حامل اللقب إلى 14 نقطة، اليوم السبت.

ومنح لويس سواريز التقدم للضيوف في الدقيقة 54 بعد تبادل رائع للكرة مع إيفان راكيتيتش وسيرجي روبرتو الذي مرر عرضية لمهاجم أوروغواي الذي لم يجد صعوبة بوضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وبعدها بعشر دقائق قاد ليونيل ميسي هجمة من وسط الملعب ومرر لسواريز الذي سدد من داخل منطقة الجزاء أنقذها كيلور نافاس لتعود إلى ميسي ويمررها مجددًا لسواريز ليسدد في القائم وترتد إلى باولينيو الذي تابع الكرة برأسه ليمنعها داني كارباخال من دخول المرمى بيده ليطرد مباشرة.

ونفذ ميسي ركلة الجزاء بنجاح وجاء الدور على البديل أليكس فيدال ليضيف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ملخص كامل و سريع لـ احداث كلاسيكو العالم : ريال مدريد × برشلونة تعليق عصام الشوالي HD مشاهدة ممتعه : pic.twitter.com/d3bb4bS3eg — F24 (@AhdafMedia) December 23, 2017

وارتفع رصيد برشلونة إلى 45 نقطة في الصدارة من 17 مباراة، بفارق تسع نقاط عن أتليتيكو مدريد ثاني الترتيب، ويظل ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة فقط.