نادي برشلونة يقسو على ريال مدريد بثلاثية في الكلاسيكو

المصدر: د ب أ

أفسد نادي برشلونة احتفالات غريمه التقليدي ريال مدريد بلقب مونديال الأندية ووجّه إليه لطمة قوية على معقله باستاد “سانتياغو برنابيو” في العاصمة مدريد بالفوز الساحق عليه 3 / صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وحسم برشلونة لصالحه الكلاسيكو رقم 270 بين الفريقين وهو الكلاسيكو رقم 175 بينهما في الدوري الإسباني.

وعزز برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني رافعًا رصيده إلى 45 نقطة بفارق 14 نقطة عن الريال الذي يحتل المركز الرابع وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وأبعد برشلونة منافسه التقليدي بشكل كبير عن دائرة المنافسة على اللقب المحلي في الموسم الحالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعدما قدم الفريقان عرضًا متوسط المستوى على مدار أكثر من نصف ساعة فيما تحسّن الأداء في الدقائق العشر الأخيرة من هذا الشوط الذي شهد مجددًا على سوء الحظ الذي يلازم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الريال في مباريات فريقه بالموسم الحالي.

وفي الشوط الثاني، لقّن برشلونة مضيفه درسًا قاسيًا وأفسد احتفالاته بلقب مونديال الأندية حيث تقدم الأوروجوياني لويس سواريز بهدف لبرشلونة في الدقيقة 54 .

وتفاقم الوضع سوءًا للريال عندما طرد الحكم اللاعب دانيال كارفاخال في الدقيقة 63 لمنع الكرة بيده من دخول المرمى.

واستغل الأرجنتيني ليونيل ميسي ضربة الجزاء التي احتسبت ضد كارفاخال وسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 64 ليكون الهدف الخامس عشر له في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ورفع ميسي رصيده إلى 25 هدفًا في صدارة قائمة هدافي مباريات الكلاسيكو على مدار التاريخ.

وصنع ميسي الهدف الثالث لبرشلونة والذي سجله البديل أليكس فيدال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.