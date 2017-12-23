نادي برشلونة يقسو على ريال مدريد بثلاثية في الكلاسيكو

أفسد نادي برشلونة احتفالات غريمه التقليدي ريال مدريد بلقب مونديال الأندية ووجّه إليه لطمة قوية على معقله باستاد “سانتياغو برنابيو” في العاصمة مدريد بالفوز الساحق عليه 3 / صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.
وحسم برشلونة لصالحه الكلاسيكو رقم 270 بين الفريقين وهو الكلاسيكو رقم 175 بينهما في الدوري الإسباني.
وعزز برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني رافعًا رصيده إلى 45 نقطة بفارق 14 نقطة عن الريال الذي يحتل المركز الرابع وتتبقى له مباراة مؤجلة.
وأبعد برشلونة منافسه التقليدي بشكل كبير عن دائرة المنافسة على اللقب المحلي في الموسم الحالي.
⚽️ سواريز @LuisSuarez9 يسجل أول أهداف #الكلاسيكو للبلاوغرانا! #ريال_مدريد 0 ✖️ #برشلونة 1. #beINElClasico pic.twitter.com/30SwfHhqp6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) December 23, 2017
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعدما قدم الفريقان عرضًا متوسط المستوى على مدار أكثر من نصف ساعة فيما تحسّن الأداء في الدقائق العشر الأخيرة من هذا الشوط الذي شهد مجددًا على سوء الحظ الذي يلازم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الريال في مباريات فريقه بالموسم الحالي.
وفي الشوط الثاني، لقّن برشلونة مضيفه درسًا قاسيًا وأفسد احتفالاته بلقب مونديال الأندية حيث تقدم الأوروجوياني لويس سواريز بهدف لبرشلونة في الدقيقة 54 .
وتفاقم الوضع سوءًا للريال عندما طرد الحكم اللاعب دانيال كارفاخال في الدقيقة 63 لمنع الكرة بيده من دخول المرمى.
⚽️ #ميسي يضيف الثاني من ضربة جزاء! #ريال_مدريد 0 ✖️ #برشلونة 2. #beINElClasico pic.twitter.com/w0YDO9RePO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) December 23, 2017
واستغل الأرجنتيني ليونيل ميسي ضربة الجزاء التي احتسبت ضد كارفاخال وسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 64 ليكون الهدف الخامس عشر له في الدوري الإسباني هذا الموسم.
ورفع ميسي رصيده إلى 25 هدفًا في صدارة قائمة هدافي مباريات الكلاسيكو على مدار التاريخ.
@AhdafMedia pic.twitter.com/0X83HCJQiG
— F (@AH24Media) December 23, 2017
وصنع ميسي الهدف الثالث لبرشلونة والذي سجله البديل أليكس فيدال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.