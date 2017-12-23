الكلاسيكو: مباراة ريال مدريد وبرشلونة‎.. تألق غير عادي من شتيغن (فيديو)

تألق حارس مرمى نادي برشلونة تير شتيغن، في الدفاع عن مرماه من هجمات خطيرة للاعبي ريال مدريد، وتصدى لكرتين رائعتين، في الشوط الأول الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، والتي تقام على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، معقل النادي الملكي.

وجاءت التسديدة الأولى بأقدام غاريث بيل في الدقيقة 77، والثانية في الدقيقة 78 وتصدى لها على مرتين، قبل أن يتابعها مارسيلو.

ويتقدم برشلونة بثنائية، إذ سجل سواريز الهدف الأول، ووضع ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وجاء هدف برشلونة الثاني من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة، بعد لمسة يد من جانب كارفخال مدافع ريال مدريد، الذي حصل على البطاقة الحمراء المباشرة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 42 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الرابع، برصيد 31 نقطة، قبل انطلاق منافسات هذه الجولة، ويمتلك مباراة مؤجلة أمام ليجانيس.