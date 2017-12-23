الكلاسيكو: مباراة ريال مدريد وبرشلونة‎.. راموس يعزز رقمه القياسي السلبي

عزز سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد، رقمًا قياسيًا سلبيًا في سجل مشاركاته بمواجهات الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة، وذلك بحصوله على إنذار خلال مباراة الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

وحصل راموس على البطاقة الصفراء إثر تدخل قوي مع سواريز في الدقيقة 59 من المباراة على ملعب “سانتياغو برنابيو” ، ليكون الإنذار رقم 19 في سجل مشاركاته بالكلاسيكو، علمًا بأنه ينفرد بصدارة اللاعبين الأكثر تعرضًا للطرد في الكلاسيكو أيضًا برصيد خمس مرات.

وبعدها بأقل من أربع دقائق حصل داني كارفاخال، مدافع ريال على البطاقة الحمراء وطرد؛ لتصديه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، واحتسب الحكم ضربة جزاء سجل منها ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة ليتقدم الفريق الضيف 2 / صفر.