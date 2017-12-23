الكلاسيكو: مباراة ريال مدريد وبرشلونة‎.. زيدان يفاجئ الجميع بتشكيلة الفريق الملكي

فاجأ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الجميع، بعد أن أعلن تشكيلة فريقه؛ لمواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو، لحساب الجولة السابعة عشرة، من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقرر زيدان الدفع باللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش على حساب إيسكو.

وتأتي عودة كوفاسيتش إلى تشكيلة ريال مدريد، بعد غياب طويل؛ بسبب الإصابة، لكن يبدو أن زيدان، يعوّل على اللاعب؛ للسيطرة على الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، مارسيلو.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، كوفاسيتش.

الهجوم: كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو.

فى المقابل، جاءت تشكيلة برشلونة، التي أعلنها المدرب إرنستو فالفيردي، كما كان متوقعًا.

حراسة المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، ماتيو فيرمايلين، جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، باولينيو، آندرييس إنييستا.

الهجوم: لويس سواريز وليونيل ميسي.