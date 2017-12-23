المحكمة الإدارية توقف فيار الرئيس السابق للاتحاد الإسباني

قالت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، إن المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا أوقفت وبصورة نهائية أنخيل ماريا فيار، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وحظرت عليه التعامل مع الاتحاد.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمحكمة أو بالاتحاد الإسباني للتعليق على التقارير الإعلامية.

واُحتجز فيار وابنه جوركا إضافة لمسؤولين اثنين سابقين في الاتحاد المحلي في يوليو الماضي؛ بسبب مزاعم تتعلق بالاختلاس وتزوير الوثائق. كما فرض عليه إيقاف مبدئي لمدة عام.

وأُفرج عن فيار، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة بكفالة بعد 14 يومًا من الاحتجاز، كما استقال من منصبيه كنائب لرئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، وكنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي للعبة.

وترأس فيار، وهو لاعب سابق في أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا، الاتحاد الإسباني لمدة 29 عامًا حتى اعتقاله في يوليو، وتولى خوان لويس لاريا رئاسة الاتحاد الإسباني بدلًا له.