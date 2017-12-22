رسميًا.. إقالة إدواردو بريسو من تدريب إشبيلية

استغنى نادي إشبيلية الإسباني عن مدربه إدواردو بريسو اليوم الجمعة بعد سلسلة من العروض السيئة، حيث غادر المدرب الأرجنتيني بعد أسبوع واحد على عودته للعمل عقب خضوعه لجراحة لعلاج سرطان البروستاتا.

وقال النادي في بيان معلنًا الانفصال عن المدرب:”يعبر إشبيلية عن امتنانه للمدرب بريسو، واحترافيته العالية، والعمل الذي قام به، وطريقة تعامله مع كل الأمور منذ وصوله إلى النادي”.

وأضاف إشبيلية أن مشاورات تُجرى حاليًا للتعاقد مع مدرب جديد يتوقع أن ينضم إلى النادي بعد العطلة الشتوية.

ولم يحقق إشبيلية أي انتصار في آخر أربع مباريات في كل المسابقات وخسر 3-1 أمام ريال سوسيداد يوم الأربعاء ليبقى خامسًا في الدوري برصيد 29 نقطة متأخرًا بفارق 13 نقطة خلف برشلونة المتصدر.

وأنهى إشبيلية الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري.

واحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا خلف ليفربول، وسيواجه مانشستر يونايتد في دور الستة عشر.

وأُعلن عن إصابة “بريسو” بالسرطان في صباح اليوم التالي لتعادل إشبيلية المثير 3-3 على أرضه أمام ليفربول في دوري الأبطال يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني. وخضع لجراحة بعدها بسبعة أيام ليغيب عن أربع مباريات، من بينها الهزيمة بخماسية في ضيافة ريال مدريد.

واستُقبل “بريسو” بحفاوة من المشجعين في ملعب “سانشيز بيزخوان” عندما عاد في تعادل سلبي يوم الجمعة الماضي أمام ضيفه ليفانتي.

لكن المدرب تعرض لانتقادات من وسائل إعلام إسبانية عقب الخسارة 3-1 أمام مضيفه ريال سوسيداد.

وواجه المدرب البالغ من العمر 48 عامًا أسئلة عن طريقة اختيار اللاعبين.

وعُيّن “بريسو” مدربًا لإشبيلية في يونيو/ حزيران بعدما غادر “خورخي سامباولي” النادي ليتولّى تدريب الأرجنتين، وقبل ذلك قاد سيلتا فيغو في ثلاثة مواسم.