لويس إنريكي مرشح لتدريب إشبيلية

تستعد إدارة فريق إشبيلية لحسم مصير مدرب الفريق الأرجنتيني، إدواردو بيريزو، المصاب بمرض السرطان، والذي يمنعه من القيام بواجباته كمدرب للفريق فيما تبقى من الموسم والتركيز على العلاج.

وحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإدارة الفريق الأندلسي جست نبض عدة مدربين من بينهم الإسباني لويس إنريكي، مدرب برشلونة السابق، والذي فضّل الراحة بعد استقالته من تدريب الفريق نهاية الموسم الماضي.

كما تضم قائمة المرشحين الفرنسي لوران بلان، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، والذي غادر ميدان التدريب منذ صيف 2016، ولم يتعاقد مع فريق جديد رغم وجوده على لائحة المرشحين لعدة فرق.

وترغب إدارة إشبيلية في اختيار مدرب جديد بسرعة قبل العطلة الشتوية، ليكون مسؤولًا عن الفريق في النصف الثاني من الموسم، قد تبقي على الأرجنتيني إدواردو بيريزو، كمدير فني، بعيدًا عن دكة البدلاء .