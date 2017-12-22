زيدان: نتيجة الكلاسيكو لن تحسم اللقب ورأي رونالدو ليس مهمًا

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إن مباراة القمة (الكلاسيكو) المقررة غدًا السبت أمام برشلونة في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني هي “أصعب مباراة في الموسم” لكنها لن تحسم الصراع في المسابقة.

وأوضح زيدان أن “المباراة أمام برشلونة ستكون أصعب مباراة في الموسم الحالي لأن المباريات أمام برشلونة تكون هكذا دائمًا، ولكننا نعشق مثل هذه المباريات، اللاعبون يتألقون من أجل مثل هذه المباريات، ولكن بطولة الدوري لا تحسم بهذه المباريات”.

وأضاف بقوله: “ولكن مهما يحدث غدًا، سنواصل العمل لأن الموسم لا يزال طويلًا، والدوري لن يحسم غدًا، سنسعى لتقديم مباراة جيدة ونحاول تحقيق الفوز”.

وتغلب الريال على برشلونة في مباراتي كأس السوبر الإسباني مطلع هذا الموسم، ولكن برشلونة يتصدر حاليًا جدول الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة أمام الريال صاحب المركز الرابع وتتبقى للريال مباراة مؤجلة.

ولهذا يتطلع الريال، الذي تُوج قبل أيام بلقبه الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، إلى تقديم عرض قوي في مباراة الغد التي تحظى بأكبر متابعة ممكنة في كل أنحاء العالم وتقليص الفارق مع برشلونة.

وقال زيدان إن “وجود برشلونة في الصدارة أمر واقع ويمنحه الأفضلية، بغض النظر عمّا إذا كان برشلونة سيلعب جيدًا أم لا، إنه في الصدارة، نسعى لتقليص الفارق نسبيًا”.

وأشار زيدان إلى أن فوز الريال على برشلونة 3/1 ذهابًا و2/0 إيابًا في كأس السوبر الإسباني لن يكون له أي صلة أو أثر بمباراة الغد.

وأوضح زيدان أن برشلونة “منافس جيد وقوي ويتصدر جدول الدوري الإسباني حاليًا”.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان لاعبو برشلونة سيقدمون للاعبي ريال مدريد “الممر الشرفي” بعد فوز الفريق الملكي بلقب مونديال الأندية، أجاب زيدان أن “الشيء الوحيد الذي يشغلني غدًا هو كيفية التعامل مع المباراة وتقديم عرض قوي”.

ومن أجل تحقيق هذا والخروج بالثلاث نقاط من المباراة، يحتاج زيدان للاعتماد على كل عناصر القوة الضاربة في الفريق بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل إضافة للاعتماد على حماس وتشجيع الجماهير في مدرجات استاد “سانتياغو برنابيو” معقل فريق ريال مدريد.

وطالب زيدان الجماهير بدعم الفريق منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية اللقاء مثلما حدث في مباراة إشبيلية التي فاز فيها ريال مدريد 5/0 قبل السفر إلى أبوظبي للمشاركة في مونديال الأندية.