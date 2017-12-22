بيكيه يسخر من كريستيانو رونالدو ويرفض الممر الشرفي لريال مدريد

لن يمنح برشلونة ممرًا شرفيًا إلى ريال مدريد قبل انطلاق الكلاسيكو في ملعب سانتياغو برنابيو يوم السبت عقب تتويج النادي الملكي بكأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي.

وقال جيرارد بيكيه مدافع النادي الكتالوني إن الإعلام صنع أزمة دون داعٍ، قائلًا إنه “على مدى السنوات الأخيرة، ليس هناك سابقة بارزة عما إذا كان فريق ما سيقيم ممرًا شرفيًا لمنافسه بعد تتويجه بلقب ما، النادي قال بالفعل ما سيتم فعله ونحن ملتزمون بذلك”.

وأضاف المدافع الدولي المعروف بانتمائه لإقليم كتالونيا ولا يحظى بترحيب من جماهير ريال مدريد: “أيضًا نحن لم نشارك في كأس العالم للأندية لذلك لو فعلنا ومنحنا ريال مدريد ممرًا شرفيًا قبل المباراة سنكون قد أدخلنا الأمور في بعضهاأ حقًا الصحافة تزداد سوءًا”.

وعن الفريق الأقرب لحسم الفوز في الكلاسيكو قال بيكيه البالغ عمره 30 عامًا: “في الكلاسيكو الأمر لا يتعلق بالأمور الفنية قبل المباراة لأنها دائمًا ما تكون متكافئة، ويمكن لأي فريق أن ينتصر بصرف النظر عن أدائه قبل المباراة”.

وأضاف بيكيه أنه “بصرف النظر عن نتيجة المباراة لقب الليغا لن يتم حسمه بناء على نتيجة هذه المباراة، فالدوري مازال طويلًا، لكن في السنوات الأخيرة من يلعب خارج أرضه يكون أكثر أريحية”.

وسخر بيكيه من تصريحات كريستيانو رونالدو عقب تتويجه بالكرة الذهبية الخامسة عندما صرّح بأنه أفضل لاعب في العالم قال مدافع برشلونة إن “النجم الحقيقي لا يقول أنا أفضل لاعب، رأي رونالدو يجب احترامه لكن الناس لا تتوقع منه أن يشيد بنفسه وهذا هو سبب المفاجأة والاستغراب للكثيرين”.