الكلاسيكو.. مليار يورو على أرضية سانتياغو بيرنابيو

تحدثت صحيفة “أس” الإسبانية عن ثمن لاعبي فريقي برشلونة وريال مدريد واللذين يلتقيان السبت في كلاسيكو الجولة 17 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد.

وحسب الصحيفة يبلغ ثمن 22 لاعبًا المحتملين كرسميين من الفريقين حوالي مليار يورو رغم أن ثمنهم الفعلي في السوق قد يتجاوزه لحوالي مليار ونصف.

ومن المحتمل أن يدخل ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: داني كارفخال ومارسيلو، ورافائيل فاران، سيرجيو راموس.

الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

الهجوم: إيسكو، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما.

فيما يلعب برشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: سيرجيو روبيرتو، جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، توماس فيرمايلين.

الوسط: سيرجيو بوسكيتش، إيفان راكيتيتش، باولينيو، آندريس وإنييستا.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز.

ويبلغ ثمن التشكيل الأساسي لريال مدريد حسب تقديرات الصحيفة 503 ملايين يورو مقابل 480 مليون يورو لبرشلونة.

ويتفوق الألماني تين شتيغن على الكوستاريكي كيلور نافاس في المبلغ الذي دفع من أجله بـ 25 مليون يورو مقابل 18 مليون يورو.

بينما يتفوق خط دفاع ريال مدريد على خط دفاع برشلونة بـ 163 مليون يورو مقابل 100 مليون يورو.

كما يتفوق خط وسط ريال مدريد على خط وسط برشلونة بـ 180 مليون يورو مقابل 125 مليون يورو.

فيما يتفوق خط هجوم برشلونة على خط هجوم ريال مدريد بثمن يبلغ 230 مليون يورو مقابل 160 مليون يورو.

وحسب موقع “تراسفير ماركت” فإن ميسي يبقى أغلى لاعب في تشكيلة الفريقين، كما أن المبلغ الإجمالي للاعبي ريال مدريد يبلغ 743،5 مليون يورو مقابل 706،5 مليون يورو لبرشلونة.