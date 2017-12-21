سيميوني يعلق على شكوى أتلتيكو مدريد ضد برشلونة بسبب غريزمان

وصف الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان بأنه لاعب “مخلص وملتزم تمامًا”، وأوضح أن فريقه لم يصل لأفضل مستوياته بعد.

وتقدم أتلتيكو مدريد بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد برشلونة الإسباني، مدعيًا تواصل برشلونة مع غريزمان وتحريضه على فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد.

ودافع سيميوني عن أداء مسؤولي النادي، قائلًا: “إدارة النادي تدير شؤونه بأفضل طريقة ممكنة، وتبحث دائمًا عن الأفضل للنادي. أفكر فقط في مباراة الغد أمام إسبانيول ولا شيء آخر. وأشعر بسعادة طاغية من غريزمان”.

وأكد سيميوني أنه لا يشك أبدًا في إخلاص غريزمان. وقال: “أتحدث عما أراه فقط. وأرى أن أنطوان لاعب مخلص، وملتزم تمامًا ويتعامل بشكل جيد مع باقي زملائه. إنه لاعب مهم ومحوري بالنسبة لنا. كل شيء يبدو إيجابيًا”.

وأضاف: “ما أملكه فقط هو شعوري وإحساسي باللاعب. أثق في غريزمان. الأفضل لم يأتِ بعد”.

ويرى سيميوني أنه لا توجد فجوة بين غريزمان وجماهير الفريق. وقال: “ما يريده المشجعون من غريزمان هو تسجيل الأهداف. وإذا نجح في هذا، يعتبرونه الأفضل”.

وأشار: “فيتو لا يسجل الأهداف لكنه يتعرض للانتقادات. كيفن غاميرو يسجل القليل من الأهداف ويتعرض أيضًا للانتقادات. فرناندو توريس يسجل القليل من الأهداف أيضًا لكنه رمز للنادي.. الناس تسير طبقًا لعواطفها”.

ويتطلع أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز على إسبانيول غدًا؛ من أجل تقليص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 3 نقاط ، وذلك قبل مباراة برشلونة، بعد غدٍ السبت، مع مضيفه ريال مدريد في إطار المرحلة السابعة عشر من الدوري الإسباني أيضًا.