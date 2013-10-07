رونالدو يسعى لتحطيم رقمه التهديفي

الرباط- (خاص) من نورالدين ميفراني

يسعى النجم كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي لتحطيم رقمه القياسي من الأهداف في سنة واحدة، بعدما بلغ عداده 50 هدفا ( 44 مع الريال و 6 مع البرتغال) بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه أمام ليفانتي السبت الماضي.

وسجل رونالدو عام 2012 لفريق ريال مدريد والمنتخب البرتغالي 63 هدفا (58 مع الفريق الملكي و5 مع المنتخب)، ويسعى لتأكيد خطه التصاعدي هذه السنة برفع الحصة خصوصا أن المشوار نحو نهاية السنة يتضمن 19 مقابلة موزعة بين لقاءات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وتصفيات كأس العالم 2014.

ويأمل البرتغالي رونالدو أن لا تحرمه الإصابة من الحضور في كل اللقاءات خصوصا أن معدله مرتفع في تسجيل الأهداف ويتوقع عدة مهتمين أن يتجاوز اللاعب الرقم بسهولة وقد يصل لرقم يتجاوز السبعين هدفا.

وإرتفعت نسبة أهداف النجم البرتغالي منذ قدومه لريال مدريد صيف 2009 بالمقارنة مع 6 سنوات قضاها في مانشستر يونايتد حيث سجل 30 هدفا في 2009 لكلا الفريقين كونه لعب نصف السنة مع الفريق الإنكليزي، ثم بلغ 48 هدفا في 2010 و60 هدفا في 2011 و63 هدف في 2012.

ويبقى هدف النجم البرتغالي أن تشكل نهاية السنة الحالية فرصة للتفوق على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وخطف لقب أفضل لاعب في العالم والكرة الذهبية ، وسيكون من المفيد لرونالدو أن يسجل أكثر من غريمه خصوصا أنه يتفوق عليه رقميا لحد الساعة ( 42 هدفا لميسي)، ويستفيد من غياب منافسه بسبب الإصابة عن فريقه الكتلاني والمنتخب الأرجنتيني.

تجدر الإشارة أن ليونيل ميسي حقق رقما قياسيا جديدا السنة الماضية في عدد الأهداف حيث سجل 90 هدفا في 2012.