رقم راموس السلبي مع ريال مدريد يريح لاعبين سابقين

فك المدافع سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، الشراكة مع اللاعبين السابقين بابلو ألفارو وتشافي أغوادو، وانفرد برقم سلبي، إذ أصبح أكثر لاعب طرد في الدوري الإسباني برصيد 19 مرة مقابل 18 لللاعبين السابقين.

وأدى انفراد راموس بالرقم القياسي لشعور اللاعبين بالراحة، لكون اسمهما كان دائمًا مرادفًا للرقم السلبي والذي يشير للعنف في ملاعب كرة القدم.

وبعث تشافي أغوادو رسالة لبابلو ألفارو بعد طرد راموس جاء فيها: “أخيرًا هذا الأمر انتهى بالنسبة لنا”.

وتلقى راموس الطرد رقم 19 في مسيرته في الدوري الإسباني، وكلها مع ريال مدريد، بداية من موسم 2005-2006 ولم يطرد أكثر من مرتين في الموسم، لكن يبدو أنه في طريقه لتحطيم هذا الرقم السلبي أيضًا؛ لكونه طرد مرتين هذا الموسم بعد 14 جولة فقط.

وخلال 19 طردًا تلقى 6 بطاقات حمراء مباشرة و13 بعد جمعه إنذارين وتمكن ريال مدريد في غيابه من تحقيق الفوز 7 مرات والتعادل 7 مرات والخسارة 5.

وطرد راموس أمام برشلونة 4 مرات، وهو أكثر فريق تعرض أمامه للطرد منها 3 مرات بطاقة حمراء مباشرة.

كما طرد مرتين أمام أتلتيكو مدريد ومرتين أمام فياريال ومرة أمام ديبورتيفو لاكورنيا وإشبيلية ولاس بالماس وأتلتيك بلباو وإسبانيول برشلونة وريال سوسيداد وريال مايوركا وهويلفا ومالاغا وريو فاليكانو وأوساسونا.

وتلقى راموس 3 بطاقات حمراء من الحكمين أونديانو مالينكو وإيتورالد غونزاليس، بينما توزعت باقي البطاقات على 10 حكام.

الرقم السلبي للمدافع الدولي سيرجيو راموس في الدوري الإسباني جاء من 418 مباراة، لكن المدافع المعروف أيضًا بكونه هدافًا تميز دائمًا بالصلابة والقوة؛ وهو ما أهله ليكون ضمن تشكيلة فريق العام أوروبيًا وعالميًا بضع مرات.