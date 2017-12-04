للمرة الثانية.. مجهولون يحطمون تمثال ميسي في الأرجنتين.. ومدربه السابق يشبهه بـ”الله”

أكد الهولندي فرانك ريكارد، المدير الفني السابق لبرشلونة، أن ليونيل ميسي، الهداف التاريخي للنادي الكتالوني، “هو الله” في برشلونة، بينما أشاد بالقائد أندريس إنييستا وشدد على ضرورة تلقيه الإشادة والتكريم اللائق به.

وزار ريكارد، البالغ عمره 55 عامًا، ملعب “كامب نو” وحضر حصة تدريبية للنادي قبل مواجهة سيلتا فيغو وكذلك شاهد المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق يوم السبت في ملعب النادي الكتالوني.

وسبق لريكارد تدريب المنتخب السعودي في الفترة من 2011 إلى 2013 ولم يعمل بعدها في التدريب حتى الآن، إذ قاد فناربخشة التركي لمدة موسم واحد 2009 -2010 قبل العمل مع الأخضر.

وقاد لاعب منتخب هولندا السابق برشلونة لمدة خمسة مواسم بين (2003-2008)، وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق موسم 2006/06، فضلًا عن بطولات الدوري الإسباني 2004/05 و2005/06، ولقب السوبر الإسباني مواسم 2005/2006 و2006/07.

وقاد ريكارد تدريب كل من ميسي وإنييستا فضلًا عن مجموعة مميزة من اللاعبين مثل: رونالدينيو وصمويل إيتو وكارليس بويول وتشافي وفيكتور فالديس.

وقال ريكارد بعد حضوره المباراة: “سعيد للغاية لمشاهدة مباراة سيلتا. كان حلم ابني (ثماني سنوات) مشاهدة برشلونة وهو يلعب في كامب نو”.

وأضاف: “بالنسبة لي ميسي هو الله ويستحق كل الثناء الذي يتلقاه حاليًا ونفس الشيء بالنسبة لإنييستا وهنأتهم على كل ما فعلوه.. يملأني الفخر وأنا أتابعهما من بعيد فلدي ذكريات رائعة من برشلونة”.

وعقب المباراة التقط ريكارد العديد من الصور التذكارية مع نجله إلى جوار ميسي وجيرارد بيكيه ولويس سواريز وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس.

من ناحية أخرى، حطم مجهولون، أمس الأحد، التمثال الخاص بلاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والموجود بالقرب من ضفاف نهر لا بلاتا بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

ووجد تمثال النجم الأرجنتيني ملقى على الأرض، بعد أن قامت مجموعة من الأفراد، لم تتمكن قوات الشرطة من تحديد هويتهم بعد، بقطع ساقيه من بعد كاحل القدم، حسبما أكد موقع “تي واسي سبورتس” الرياضي على الإنترنت.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها تمثال ميسي في بوينس آيرس، منذ إزاحة الستار عنه في حزيران/يونيو 2016، لأعمال تخريب.

وكانت المرة السابقة في كانون الثاني/يناير الماضي، إذ ترك المخربون تمثال نجم منتخب “التانغو الأرجنتيني” بدون رأس وأذرع.

ويوجد تمثال ميسي بجوار تماثيل أخرى لمشاهير في عالم الرياضة العالمية، من بينهم لاعب السلة الأرجنتيني إيمانويل خينوبيلي، وسائق فورمولا-1 مانويل فانخيو وبطلا التنس غويرمو فيلاس وغابريلا ساباتيني.