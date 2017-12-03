خيتافي يلحق بفالنسيا الهزيمة الأولى ويحرمه من التقدم في ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

ألحق فريق خيتافي الهزيمة الأولى بفريق فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعد أن تغلب عليه 1/0، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري، والتي شهدت أيضًا فوز ليغانيس على فياريال 3/1.

ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز للاعب ماركيل بيرغارا الذي أحرز هدف المباراة في الدقيقة 66.

وأكمل فريق خيتافي المباراة بـ 10 لاعبين منذ طرد ماورو أرامباري في الدقيقة 25.

ورفع خيتافي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام ريال سوسيداد، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 31 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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يذكر أن هذه الخسارة هي الأولى لفالنسيا هذا الموسم مقابل الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 مباريات، فيما يعد هذا الفوز هو الخامس لخيتافي هذا الموسم مقابل الخسارة في 5 والتعادل في 4 مباريات.

وفي المباراة الثانية، قلب ليغانيس تأخره بهدف إلى فوز ثمين 3/1 على فياريال.

واستعاد ليغانيس نغمة الانتصارات بعد 4 هزائم متتالية في المسابقة ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ليقفز إلى المركز السابع بفارق نقطة واحدة فقط خلف فياريال الذي مُنِيَ بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم دانيال رابا بهدف لفياريال في الدقيقة 60.

وجاء الرد قاسيًا من ليغانيس بـ 3 أهداف متتالية سجلها دييغو ريكو ونبيل الزهر وغابرييل أبيلت في الدقائق 72 و81 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.